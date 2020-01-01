Центральную часть США накрыл снежный шторм
На центральную часть США обрушилась снежная буря. Об этом сообщает Fox News в понедельник, 15 марта.
Осадки начались еще утром в воскресенье по местному времени. Теперь же центральные штаты накрыл шторм в виде снега, града и проливного дождя.
Под удар стихии попали Южный Миссури, Канзас и Небраска - там наблюдались наводнения из-за шторма. Также сильный снегопад и дождь прошли в Колорадо, Вайоминге и Южной Дакоте. При этом в некоторых штатах северо-востока страны выпало около 70 см осадков.
Из-за непогоды в штате Колорадо отменили более двух тысяч авиарейсов.
По прогнозам синоптиков, непогода продвинется на восток. Со вторника и до среды торнадо и град будут бушевать на юге США.
Напомним, что ранее жертвами морозов и снегопадов в США стали почти 60 человек. Из-за сильнейшей за последние 30 лет снежной бури погибли 58 жителей Соединенных Штатов. Больше всего пострадал Техас, который даже объявили зоной стихийного бедствия.
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