Косово открыло посольство в Иерусалиме

МИД Израиля приветствовал открытие посольства, назвав это естественным развитием отношений.

Министерство иностранных дел Косово открыло свое посольство в Иерусалиме. Об этом сказано в Twitter ведомства в понедельник, 15 марта.

В свою очередь МИД Израиля приветствовал решение Косово, назвав его естественным развитием отношений и реализацией Вашингтонского соглашения.

"МИД Косово официально объявляет об открытии посольства Республики Косово в Иерусалиме. Обещание, данное в Овальном кабинете, сегодня наконец-то выполнено", - сказано в сообщении МИД Косово.

Напомним, что ранее Украина признала паспорта Косово. Начиная с таких маленьких шагов официальный Киев сможет двигаться к признанию независимости Косово, заявили в МИД Украины.

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