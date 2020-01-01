В Германии партия Меркель провалила местные выборы

Региональные выборы прошли в двух регионах, и в обоих - Христианско-демократический союз занял второе место.

Христианско-демократический союз канцлера Ангелы Меркель потерпел поражение на выборах в двух регионах Германии. Об этом сообщает Spiegel Online в понедельник, 15 марта.

В частности, в юго-западном Баден-Вюртемберге Зеленые получили 32,6% голосов, ХДС - 24,1%, социал-демократы - 11%.

В Рейнланд-Пфальце социал-демократы заняли первое место и сохранят власть с 35,7% голосов, опередив ХДС, которую поддержали 27,7% избирателей.

Как отмечает издание, выборы в двух землях рассматриваются как первое серьезное политическое испытание 2021 года, кульминацией которого станут всеобщие выборы в сентябре.

В свою очередь генсек партии Пауль Земяк признал, что результаты неутешительные. Ущерб ХДС нанесли недавние коррупционные скандалы и обеспокоенность по поводу того, как правительство страны справляется с пандемией коронавируса.

Такие результаты выборов открывают путь для региональных коалиций между зелеными, СДПГ и либеральными свободными демократами, что повышает вероятность формирования коалиции после всеобщих выборов в сентябре 2021 года.

Напомним, что ранее в Германии посчитали потери от пандемии. Вызванный распространением коронавируса кризис стал беспрецедентным шоком для немецкой экономики.

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