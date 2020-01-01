Власти ожидают, что эпидемия коронавируса в стране пойдет на спад со второй половины весны.

В Италии вступил в силу новый локдаун на фоне усугубления эпидемии коронавируса. Об этом сообщает Reuters в понедельник, 15 марта.

Министр здравоохранения Роберто Сперанца выразил надежду, что ситуация с заболеваемостью начнет улучшаться со второй половины весны благодаря суровым ограничительным мерам и постепенному росту количества вакцинированных. При этом, по его словам, ближайшие недели в Италии "будут крайне нелегкими".

Отметим, что с 15 марта в густонаселенных регионах Италии закрывают магазины, рестораны и школы. Жители городов должны будут оставаться дома, за исключением поездок на работу, случаев, связанных с состоянием здоровья или другими важными обстоятельствами. Дополнительные ограничения продлятся до Пасхи, а в течение трех пасхальных дней, с 3 по 5 апреля, вся страна перейдет в красную зону карантина.

Напомним, 9 марта сообщалось, что в Италии с начала пандемии 100 103 человека умерли от коронавируса. Первый летальный случай был зафиксирован больше года назад.

Также сообщалось, что президент Италии Серджо Маттарелле получил первую COVID-прививку препаратом Moderna. Главе государства прививку от коронавирусной инфекции сделали согласно графику вакцинации для граждан определенной возрастной категории.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet