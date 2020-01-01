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Число случаев COVID в мире превысило 120 миллионов

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Количество выздоровевших от коронавируса приближается к 99 миллионам. Болеют сейчас более 20 миллионов человек.
Вакцинация в мире идет пока медленно
Вакцинация в мире идет пока медленно

По состоянию на понедельник, 15 марта, число случаев коронавируса в мире достигло 120 435 905, свидетельствуют данные Worldometer.

При этом выздоровели 96 983 959 человек, а умерли 2 665 679.

Лидерами по количеству случаев COVID-19 остаются США (30 081 657), Бразилия (11 483 370) и Индия (11 385 339). 

Украина находится на 17 месте по заболеваемости.

В Украине за время пандемии выявлено 1 467 548 заболевших, в том числе за сутки 6792. Выздоровели уже 1226007 человек (накануне - 3 491), а скончались 28433 украинца (накануне - 130). 

В США сделали более 100 млн прививок от коронавируса

 

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Теги: заболевание, мир, пандемия, Коронавирус
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Источник: korrespondent.net

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