Число случаев COVID в мире превысило 120 миллионов

Количество выздоровевших от коронавируса приближается к 99 миллионам. Болеют сейчас более 20 миллионов человек.

Вакцинация в мире идет пока медленно

По состоянию на понедельник, 15 марта, число случаев коронавируса в мире достигло 120 435 905, свидетельствуют данные Worldometer.

При этом выздоровели 96 983 959 человек, а умерли 2 665 679.

Лидерами по количеству случаев COVID-19 остаются США (30 081 657), Бразилия (11 483 370) и Индия (11 385 339).

Украина находится на 17 месте по заболеваемости.

В Украине за время пандемии выявлено 1 467 548 заболевших, в том числе за сутки 6792. Выздоровели уже 1226007 человек (накануне - 3 491), а скончались 28433 украинца (накануне - 130).

В США сделали более 100 млн прививок от коронавируса

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