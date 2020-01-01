В США опасаются новой волны коронавируса

Американские эксперты указывают на тренды распространения инфекции в Европе и проводят параллели с США.

США грозит новая волна пандемии коронавируса. Об этом заявил главный инфекционист США доктор Энтони Фаучи, сообщает Голос Америки в понедельник, 15 марта.

Фаучи ссылается на новые тренды эпидемии в Европе и говорит о возможности возникновения подобных трендов в США уже через несколько недель.Он подчеркнул, что пока не настало время объявлять победу над вирусом.

"Они думали, что избавились (от вируса - ред.), но это не так. И теперь количество случаев увеличивается", - сказал Фаучи о европейских политиках.

Чтобы преодолеть скептицизм в стране относительно вакцины, экс-президент США Дональд Трамп должен убедить своих сторонников сделать прививки, как это ранее сделали его предшественники.

"Я думаю, это будет иметь огромное значение, если бы Трамп выразил поддержку вакцинации", - резюмировал Фаучи.

Напомним, что в США сделали более 100 млн прививок от коронавируса. Полностью вакцинированы более 35 млн американцев, что составляет 10,5% всего населения страны.

Также сообщалось, что в США от масочного режима отказались уже 16 штатов. Индивидуальные средства защиты в некоторых штатах все же требуют. Например, маски следует носить в школах и университетах, а также сотрудникам ресторанов и парикмахерских.

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