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В РФ назвали число своих погибших военных в Сирии

Комментариев: 3
С начала военной операции РФ в Сирии в сентябре 2015 года погибли 112 российских военных.
Российский военный в Сирии (архивное фото)
Российский военный в Сирии (архивное фото)

За время военной операции в Сирии погибли 112 российских военных, сообщил в понедельник, 15 марта, первый замглавы комитета Госдумы РФ по обороне Андрей Красов, пишет Интерфакс.

Как известно, Россия проводит военную операцию в Сирии с 30 сентября 2015 года. У РФ в Сирии есть авиабаза на аэродроме Хмеймим и база ВМФ в Тартусе.

В Сирии действуют силы специальных операций Минобороны РФ, подразделения центра примирения враждующих сторон, военной полиции и морской пехоты.

Напомним, в конце февраля США совершили авиаудар по проиранским боевикам в Сирии, в результате чего 17 из них погибли.

 

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Теги: Россия, Сирия, российские войска, Россия в Сирии
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (3)
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WTF2wtf    15.03.2021, 11:59
Оценка:  0
WTF2wtf
А сколько своих кадровых вояк россияне положили на Донбассе?
Сколько своих наемников через те же путинские ЧВК россия угробила на Донбассе?
Сколько потеряли 2 оккупационных армейских корпуса россиян на Донбассе за все время этой путинской войны, войны ради разорения Донбасса?
WTF2wtf    15.03.2021, 12:03
Оценка:  -1
WTF2wtf
Понятно, что президент россии засекретил данные об этих потерях своим указом в 2015-м ... но все эти данные есть у минобороны оккупантов.
WTF2wtf    15.03.2021, 11:51
Оценка:  0
WTF2wtf
Это похоже вообще без потерь традиционных уже путинских наемников-ихтамнетов (вроде ЧВК Вагнер и прочих подобных) ... а именно через такие "частные" конторы россияне отправляют воевать значительную часть своего пушечного мяса. И потери у таких путинских "ЧВК" похоже значительно больше этих цифр ...
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