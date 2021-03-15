В РФ назвали число своих погибших военных в Сирии

С начала военной операции РФ в Сирии в сентябре 2015 года погибли 112 российских военных.

За время военной операции в Сирии погибли 112 российских военных, сообщил в понедельник, 15 марта, первый замглавы комитета Госдумы РФ по обороне Андрей Красов, пишет Интерфакс.

Как известно, Россия проводит военную операцию в Сирии с 30 сентября 2015 года. У РФ в Сирии есть авиабаза на аэродроме Хмеймим и база ВМФ в Тартусе.

В Сирии действуют силы специальных операций Минобороны РФ, подразделения центра примирения враждующих сторон, военной полиции и морской пехоты.

Напомним, в конце февраля США совершили авиаудар по проиранским боевикам в Сирии, в результате чего 17 из них погибли.

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