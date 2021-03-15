Соперник Лукашенко в лыжной гонке трижды "случайно" падал на финише

"Победитель" Лукашенко заявил, что "побеждать всегда тяжело, тем более когда за тобой следят, извините за нескромность, миллионы разных глаз".

В Минске в лыжной гонке на финише один из лидеров несколько раз упал, позволив выиграть "Минскую лыжню" по биатлону 4 по 2 км команде формального главы Беларуси Александра Лукашенко. Видео опубликовал Telegram-канал Пул первого в понедельник, 15 марта.

Финишировав, Лукашенко заявил, что "побеждать всегда тяжело, тем более когда за тобой следят, извините за нескромность, миллионы разных глаз".

"Но людям хорошо. Такая моя судьба. Моя задача - делать людям хорошее", - утверждает Лукашенко.

Гонка прошла 13 марта, в ней участвовали команды администрации Лукашенко, аппарата Совмина, управления делами президента, Нацсобрания, облисполкомов и другие госструктуры.

Напомним, что ранее Лукашенко присвоил своему сыну звание генерала. Виктор Лукашенко на прошлой неделе стал главой олимпийского комитета Беларуси, а теперь и генерал-майором запаса.

Также сообщалось, что Лукашенко призвал пользоваться кнопочными телефонами. Белорусский политик просит не использовать современные гаджеты, так как за их владельцами следят Соединенные Штаты.

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