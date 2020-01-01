Грузия начала вакцинацию от COVID-19

В Грузию прибыла первая партия вакцины от коронавируса – 43,2 тысячи доз AstraZeneca, которая по лицензии производится в Южной Корее.

В Грузии началась вакцинация населения от коронавируса COVID-19. Об этом сообщает телеканал Rustavi 2 в понедельник, 15 марта.

Первой прививку вакциной AstraZeneca получила врач-аллерголог клиники города Зугдиди Лана Убилава. Она была вакцинирована в прямом эфире.

В конце прошлой неделе в Грузию прибыла первая партия вакцины от коронавируса – 43,2 тысячи доз AstraZeneca, которая по лицензии производится в Южной Корее. Вакцины предоставили через глобальную инициативу COVAX.

Всего к концу 2021 года Грузия должна получить через COVAX 700 тысяч доз вакцины, которых хватит для прививки 20% населения страны.

Напомним, с 1 марта Грузия ослабила карантин и открылась для туристов, имеющих отрицательный результат теста на COVID-19. При этом в стране по-прежнему будет действовать комендантский час.

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