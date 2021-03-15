Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Север Китая накрыла мощнейшая песчаная буря

Комментариев: 0
Непогода затронет 12 провинций и регионов страны: от северо-западного Синьцзян-Уйгурского автономного района до северо-восточной провинции Хэйлунцзян.
На Пекин обрушилась сильнейшая песчаная буря
На Пекин обрушилась сильнейшая песчаная буря

Национальный метеорологический центр Китая в понедельник, 15 марта, объявил желтый уровень предупреждения из-за песчаной бури, которая охватила северную часть страны. Об этом сообщило агентство Xinhua.

Метеорологи предупредили, что до утра вторника сильный ветер обрушит песок и пыль на 12 северных провинций. Населению рекомендовали принять меры и подготовиться к плохой видимости на дорогах.

Песчаная буря в Пекине уже привела к пробкам на дорогах. Как сообщил Пекинский центр мониторинга охраны окружающей среды, концентрация мелких твердых частиц PM 10 в центральных районах города превысила 8 000 микрограмм на кубический метр, что в 160 раз превышает максимально допустимую норму Всемирной организации здравоохранения.

Cмотрите фотогалерею: Север Китая накрыла мощнейшая песчаная буря

Экологи предупредили об опасном влиянии на здоровье человека загрязненного воздуха, в котором мельчайшие песчаные частицы смешиваются с промышленными выбросами и автомобильными выхлопами. 

Некоторые из них считают, что пылевые бури усилились из-за многочисленных заброшенных шахт в пустынных и полупустынных районах Внутренней Монголии, а также из-за неконтролируемой вырубки деревьев на севере страны в 60-70-х годах прошлого века.

Напомним, в Китае существует четырехуровневая система погодных предупреждений с цветовой кодировкой для песчаных бурь, где красный цвет означает наиболее сильные, за ним следуют оранжевый, желтый и синий. 

Небо над Европой стало оранжевым

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: Китай, буря, Пекин, фото, песок, непогода, песчаные бури
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь