Север Китая накрыла мощнейшая песчаная буря

Национальный метеорологический центр Китая в понедельник, 15 марта, объявил желтый уровень предупреждения из-за песчаной бури, которая охватила северную часть страны. Об этом сообщило агентство Xinhua.

Метеорологи предупредили, что до утра вторника сильный ветер обрушит песок и пыль на 12 северных провинций. Населению рекомендовали принять меры и подготовиться к плохой видимости на дорогах.

Песчаная буря в Пекине уже привела к пробкам на дорогах. Как сообщил Пекинский центр мониторинга охраны окружающей среды, концентрация мелких твердых частиц PM 10 в центральных районах города превысила 8 000 микрограмм на кубический метр, что в 160 раз превышает максимально допустимую норму Всемирной организации здравоохранения.

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Экологи предупредили об опасном влиянии на здоровье человека загрязненного воздуха, в котором мельчайшие песчаные частицы смешиваются с промышленными выбросами и автомобильными выхлопами.

Некоторые из них считают, что пылевые бури усилились из-за многочисленных заброшенных шахт в пустынных и полупустынных районах Внутренней Монголии, а также из-за неконтролируемой вырубки деревьев на севере страны в 60-70-х годах прошлого века.