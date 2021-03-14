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В центральной части США бушует снежная буря

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В некоторых регионах отменены авиарейсы и перекрыто транспортное соединение. По прогнозам, непогода продвинется на юг страны.
США потерпают непогоду
США потерпают непогоду
twitter.com/kathrynresister

Осадки в виде сильного снега обрушились на центральную часть США в воскресенье, 14 марта. Об этом сообщил телеканал Fox News.

Из-за непогоды на выходных были отменены тысячи авиарейсов в Деневери. Министерство транспорта Колорадо закрыло дороги и шоссе. Некоторые штаты постигло наводнение. Шторм со снегом, град и проливные дожди не прекращаются уже второй день. Осадки достигли 70 см.

Cмотрите фотогалерею: В центральной части США бушует снежная буря

До этого в регионе была сильная засуха. Поэтому эксперты утверждают, что непогода, несмотря на ущерб, все же благоприятно скажется на ситуации.

Синоптики прогнозируют движение шторма на восток. А во вторник и среду торнадо ожидается на юге страны.

Напомним, в феврале этого года, снежный шторм в США забрал жизни 50 человек.

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Теги: США, видео, фото, наводнение, шторм, непогода, снежная буря
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Источник: korrespondent.net

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