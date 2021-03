В некоторых регионах отменены авиарейсы и перекрыто транспортное соединение. По прогнозам, непогода продвинется на юг страны.

Осадки в виде сильного снега обрушились на центральную часть США в воскресенье, 14 марта. Об этом сообщил телеканал Fox News.

Из-за непогоды на выходных были отменены тысячи авиарейсов в Деневери. Министерство транспорта Колорадо закрыло дороги и шоссе. Некоторые штаты постигло наводнение. Шторм со снегом, град и проливные дожди не прекращаются уже второй день. Осадки достигли 70 см.

Cмотрите фотогалерею: В центральной части США бушует снежная буря

До этого в регионе была сильная засуха. Поэтому эксперты утверждают, что непогода, несмотря на ущерб, все же благоприятно скажется на ситуации.

Синоптики прогнозируют движение шторма на восток. А во вторник и среду торнадо ожидается на юге страны.

Time lapse of the snow in Old Town Fort Collins since yesterday at 1 pm! #snowpocalypse2021 pic.twitter.com/xX7aKGOIR8 — Tara Rebman (@tinkerfrog) March 14, 2021

For all the people that said where is the snow? Well it’s In my front yard!! Y’all happy now? I’ve shoveled about 2ft so far. #Snowpocalypse2021 #Snowmageddon2021 pic.twitter.com/S5glQxYZDx — Stephanie Dana (@Sdana21) March 14, 2021

To be as happy as a husky and a doodle in a snowstorm #Snowpocalypse2021 pic.twitter.com/IKAJY38X3x — Amelia Boone (@ameliaboone) March 14, 2021

Been waiting two days but #Snowpocalypse2021 came!!! Built up a bobsled track for the kids @9NEWS pic.twitter.com/IAMZEFi2IA — Eugene Rooks (@smasherrobot) March 14, 2021

Напомним, в феврале этого года, снежный шторм в США забрал жизни 50 человек.

