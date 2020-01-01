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Израиль возобновляет авиасообщение со всеми странами

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После проведенной в стране массовой вакцинации правительство разрешило возобновить авиасообщение со всем миром, однако, оставило квоты на прибывающих.
Израиль восстанавливает полеты во все страны мира
Израиль восстанавливает полеты во все страны мира
timesofisrael.com

Израиль со вторника, 16 марта возобновляет авиасообщение со всеми странами мира. Однако власти страны оставили в силе квоты на количество прибывающих. Об этом в понедельник, 15 марта, сообщает издание newsru.co.il.

Отмечается, что сохраняется квота на не более 3 000 прибывающих в Израиль в день. При этом министр транспорта сможет точечно отменять авиасообщение с определенными странами, где наблюдается резкий рост заболеваемости COVID-19 или распространение опасных штаммов.

Кроме того накануне Верховный суд Израиля рассматривал иск с требованием открыть аэропорт в Тель-Авиве для всех граждан, кто хочет вернуться в страну и проголосовать на предстоящих парламентских выборах. В связи с этим суд потребовал от правительства предоставить информацию о том, сколько израильтян хотят вернуться в страну.

По данным местных СМИ, в последние дни в страну ежедневно прибывает менее 3 000 израильтян.

Напомним, что ранее Израиль объявил о победе над коронавирусом. Власти страны планируют до конца марта вакцинировать от COVID-19 все взрослое население. А на прошлой неделе Израиль разрешил полеты в Киев. Граждане Украины смогут воспользоваться авиарейсами украинских и израильских авиакомпаний для того, чтобы вернуться на родину.

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Теги: Израиль, карантин, вакцинация, авиаперевозки, Коронавирус, Авиарейсы
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Источник: korrespondent.net

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