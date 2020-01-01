В странах G20 в прошлом году ВВП упало на 3,3%

В III квартале 2020 года ВВП резко вырос после парения в первом полугодии, однако в конце года снова пошел вниз.

В странах Большой двадцатки (G20) в IV квартале прошлого года рост ВВП снизился до 2,1% по сравнению с предыдущими тремя месяцами. Об этом свидетельствуют данные Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), сообщает в понедельник, 15 марта, Интерфакс-Украина.

Отмечается, что ха весь 2020 год ВВП стран G20 сократился на 3,3%.

В III квартале 2020 года ВВП стран G20 вырос на 7,8% после беспрецедентного падения в первом полугодии минувшего года в связи с пандемией и карантинными ограничениями.

После этого, в октябре-декабре экономика стран, входящих в ОЭСР, увеличилась на 0,9% после подъема на 9,3% в предыдущие три месяца.

В числе стран Большой двадцатки наиболее значительное повышение ВВП в IV квартале зафиксировано в Индии - на 7,9% (после роста на 23,7% в июле-сентябре).

В октябре-декабре рост экономики продолжился в большинстве стран G20, хоть и более медленными темпами, чем в третьем квартале. Так, ВВП Мексики вырос на 3,3%, Бразилии - на 3,2%, Австралии - на 3,1%, Индонезии - на 2,9%, Японии и Саудовской Аравии - на 2,8%, Китая - на 2,6%, Канады - на 2,3%.

Рост ВВП Великобритании и США в четвертом квартале составил 1%.

А Италия и Франция зафиксировали снижение ВВП - на 1,9% и 1,4% соответственно - после уверенного подъема кварталом ранее (на 15,9% и 18,5% соответственно).

В целом экономика Евросоюза уменьшилась в четвертом квартале на 0,5% после скачка на 11,6% в предыдущие три месяца. ВВП еврозоны сократился на 0,7% после роста н 12,5 в июле-сентябре.

За весь 2020 год ВВП стран G20 сократился на 3,3%, рост был зафиксирован лишь в Китае (на 2,3%) и Турции (на 1,8%). Наиболее существенное падение продемонстрировала экономика Великобритании - на 9,9%.

Как известно, в G20 входят Аргентина, Австралия, Бразилия, Великобритания, Германия, Индия, Индонезия, Италия, Канада, Китай, Мексика, Россия, Саудовская Аравия, США, Турция, Франция, ЮАР, Южная Корея, Япония, а также Европейский союз.

Ранее сообщалось, что ВВП Италии в 2020 году рухнул на 8,9%, что стало серьезным спадом со времен Второй мировой войны. А экономика Франции упала на 8,2%, хотя в конце прошлого года падение внутреннего валового продукта Франции сократилось до 1,4%.

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