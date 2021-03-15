Не первые обвинения. Расизм британской монархии

Меган Маркл обвинила британскую королевскую семью в расизме, в истории монархии подобных обвинений хватает.

Французский сатирический журнал Шарли Эбдо на фоне скандала выпустил карикатуру, на которой Елизавета коленом душит Меган Маркл. Это отсылка к убийству в США белым полицейским чернокожего Джорджа Флойда Charlie Hebdo

Неделя прошла с выхода скандального интервью Меган Маркл и принца Гарри американской журналистке Опре Уинфри, а о нем продолжают говорить.

Меган и Гарри обвинили королевскую семью в расизме, вспомнив, что при дворе обсуждали цвет кожи их ребенка Арчи. Кто конкретно позволил себе расистские выражения Меган и Гарри не сказали, но расизм короны тут же превратился в топ-тему для западной прессы.

За всю семью оправдаться попробовал старший брат Гарри принц Уильям, но сказал только - “мы совсем не расистская семью”. Прозвучало не очень аргументировано.

Журналисты тем временем обращают внимание, что это далеко не первое обвинение в расизме в адрес британской короны.

Белая элита

"Британская монархия, как ни один другой институт, символизирует белое превосходство", - заявил на этой неделе, выступая по американскому телевидению, британский профессор Кехинде Эндрюс.

Его не удивили рассказы Меган Маркл о расизме в королевском доме. По словам профессора, королевская семья - это белая элита. Они настаивают на привилегиях, получаемых с рождения, и щеголяют богатством и драгоценностями, которые они украли у бывших колоний, заявил профессор из Бирмингемского университета, специализирующийся на исследованиях, посвященных чернокожим.

Чтобы понять, что расистское мышление имеет традицию среди членов королевской семьи, стоит мельком заглянуть в историю, пишет швейцарское издание Tages-Anzeiger.

Монархия рабовладельцев

В 1560 годы британский торговец Джон Хокинс отправился в Западную Африку. Там он насильно похитил 300 человек, продал их как рабов в Карибском регионе и так основал один из главных маршрутов британской работорговли. Тезка королевы, королева Елизавета I (1533-1603), была впечатлена Хокинсом и решила финансировать его грабительские походы. Она наградила Хокинса фамильным гербом, на котором был изображен закованный в кандалы африканец. При этом уже тогда рабство было темой, вызывавшей споры.

“С VII по XIX век работорговля была важной опорой британской экономики, которая была выгодна не только королевскому дому и высшим слоям общества, но и состоятельному среднему классу", - писал в 2020 году в одном из докладов по этой теме британский Национальный фонд.

Британские торговцы поработили более 3 млн африканцев, что составляло около трети от всей трансатлантической торговли людьми.

Нужно ли извиняться за историю?

Дискуссии о том, должен ли британский королевский дом принести официальные извинения за участие в преступлениях работорговцев не прекращаются и сейчас.

Лишь принц Чарльз, выступая в Гане в 2018 году, назвал работорговлю страшным явлением, но королева никогда не высказывалась по этому поводу. При этом она официально извинилась за британскую колонизацию перед Ирландией.