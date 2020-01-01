В ЕС начали процедуру против Британии за невыполнение сделки по Brexit

Если решение не будет найдено, то Евросоюз может передать спор в обязательный арбитраж, заявили в Еврокомиссии.

Еврокомиссия запустила юридическую процедуру против Великобритании за нарушение соглашения по выходу страны из состава Евросоюза. Об этом говорится в заявлении на сайте ЕК в понедельник, 15 марта.

"Еврокомиссия направила сегодня письмо с официальным уведомлением Соединенному Королевству за нарушение основных положений протокола по Ирландии и Северной Ирландии, а также обязательства добросовестности в соответствии с соглашением о выходе из ЕС", – отметили в Еврокомиссии и подчеркнули, что отправление этого письма означает начало юридического процесса.

В документе говорится, что Лондону дается ровно месяц на ответ на отправленное письмо.

"В письме содержится просьба к Соединенному Королевству провести быстрые корректирующие действия для восстановления соблюдения условий протокола. У Великобритании есть один месяц, чтобы ответить на это письмо", – подчеркивается в нем.

Кроме того, замглавы ЕК Марош Шефчович направил политическое письмо заместителю министра по особым поручениям Великобритании Дэвиду Фросту, в котором "призвал королевство исправить и воздержаться от применения на практике заявлений и руководящих указаний, опубликованных 3 марта и 4 марта 2021 года".

"Эти односторонние меры являются нарушением обязательства добросовестности в соответствии со статьей 5 соглашения о выходе из ЕС. В письме также содержится призыв к Соединенному Королевству добросовестно начать двусторонние консультации в совместном комитете с целью достижения взаимосогласованного решения к концу этого месяца", – отмечается в письме.

Как поясняется в заявлении Еврокомиссии, если решение не будет найдено, то "ЕС может передать спор в обязательный арбитраж".

"В конечном счете, это может также привести к наложению финансовых санкций арбитражной коллегией. В случае неоплаты или постоянного несоблюдения обязательств ЕС может приостановить свои обязательства по соглашению о выходе (за исключением части соглашения о правах граждан) или по соглашению о торговле и сотрудничестве в соответствии со статьей 24(4), в частности, путем введения тарифов на импорт товаров из Великобритании", – говорится в документе.

Напомним, 1 января Великобритания и ЕС завершили переходный период после Brexit. Соединенное Королевство начало свой первый год уже будучи вне Евросоюза.

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