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В ЕС начали процедуру против Британии за невыполнение сделки по Brexit

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Если решение не будет найдено, то Евросоюз может передать спор в обязательный арбитраж, заявили в Еврокомиссии.
Лондону дается ровно месяц на ответ на письмо Еврокомиссии
Лондону дается ровно месяц на ответ на письмо Еврокомиссии
Капитал

Еврокомиссия запустила юридическую процедуру против Великобритании за нарушение соглашения по выходу страны из состава Евросоюза. Об этом говорится в заявлении на сайте ЕК в понедельник, 15 марта.

"Еврокомиссия направила сегодня письмо с официальным уведомлением Соединенному Королевству за нарушение основных положений протокола по Ирландии и Северной Ирландии, а также обязательства добросовестности в соответствии с соглашением о выходе из ЕС", – отметили в Еврокомиссии и подчеркнули, что отправление этого письма означает начало юридического процесса.

В документе говорится, что Лондону дается ровно месяц на ответ на отправленное письмо.

"В письме содержится просьба к Соединенному Королевству провести быстрые корректирующие действия для восстановления соблюдения условий протокола. У Великобритании есть один месяц, чтобы ответить на это письмо", – подчеркивается в нем.

Кроме того, замглавы ЕК Марош Шефчович направил политическое письмо заместителю министра по особым поручениям Великобритании Дэвиду Фросту, в котором "призвал королевство исправить и воздержаться от применения на практике заявлений и руководящих указаний, опубликованных 3 марта и 4 марта 2021 года".

"Эти односторонние меры являются нарушением обязательства добросовестности в соответствии со статьей 5 соглашения о выходе из ЕС. В письме также содержится призыв к Соединенному Королевству добросовестно начать двусторонние консультации в совместном комитете с целью достижения взаимосогласованного решения к концу этого месяца", – отмечается в письме.

Как поясняется в заявлении Еврокомиссии, если решение не будет найдено, то "ЕС может передать спор в обязательный арбитраж".

"В конечном счете, это может также привести к наложению финансовых санкций арбитражной коллегией. В случае неоплаты или постоянного несоблюдения обязательств ЕС может приостановить свои обязательства по соглашению о выходе (за исключением части соглашения о правах граждан) или по соглашению о торговле и сотрудничестве в соответствии со статьей 24(4), в частности, путем введения тарифов на импорт товаров из Великобритании", – говорится в документе.

Напомним, 1 января Великобритания и ЕС завершили переходный период после Brexit. Соединенное Королевство начало свой первый год уже будучи вне Евросоюза.

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Теги: ЕС, Британия, Евросоюз, Великобритания, Еврокомиссия, арбитраж, выход Великобритании из ЕС, Brexit
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Источник: korrespondent.net

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