Германия, Франция и Италия останавливают использование вакцины AstraZeneca

Еще три европейские страны заявили о временном прекращении использования препарата AstraZeneca для вакцинации.

Германия временно приостановила использование вакцины AstraZeneca, а в Италии изъяли партию этой вакцины после смерти одного из вакцинированных, а позже заявили о приостановлении использования препарата. Также во Франции президент страны Эмманюэль Макрон заявил о временном прекращении использования вакцины AstraZeneca.

Так, в Минздраве Германии в понедельник, 15 марта, сообщили, что в качестве меры предосторожности приостановили применение вакцины против коронавируса от AstraZeneca.

"Правительство ФРГ тем самым следует рекомендации Института имени Пауля Эрлиха (медицинский регулятор ФРГ)", - отметили в ведомстве.

Регулятор ФРГ указал на необходимость проведения новых исследований касательно возможных побочных эффектов в связи с применением препарата.

А накануне в Италии региональное правительство Пьемонта прекратило использование партии после того, как Сандро Тогнатти, 57-летний учитель музыки, заболел и умер при обстоятельствах, которые до сих пор не прояснены, сообщает Reuters.

Прокуроры североитальянского региона Пьемонт заявили, что изъяли партию из 393 600 доз вакцины AstraZeneca COVID-19 после смерти мужчины через несколько часов после того, как он получил прививку.

Позже медицинский регулятор Италии заявил о приостановке использования вакцины.

Об аналогичном решении в понедельник заявил президент Франции Эмманюэль Макрон.

Сегодня сообщалось, что Нидерланды и Ирландия отказываются от вакцины AstraZeneca вслед за другими государствами ЕС.

Перед этим Норвегия, Дания, Австрия и другие государства Евросоюза приостановили вакцинацию от коронавируса препаратом AstraZeneca после появления данных об образовании тромбов у привившихся. Тем временем компания-разработчик обнародовала заявление, в котором заверила общество в безопасности своей вакцины.

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