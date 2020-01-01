Звоночек для Меркель. Провал ее партии на выборах

Партия Ангелы Меркель показала рекордно низкие результаты в двух ключевых регионах на местных выборах в Германии.

Меркель не на кого оставить страну и партию

Ангела Меркель уходит с поста федерального канцлера Германии в сентябре 2021 года после 16 лет во главе страны. На сентябрь в стране запланированы новые парламентские выборы, на которые партию Меркель Христианско-демократический союз поведет уже новый лидер.

Каждые выборы, которые проходят сейчас в немецких землях, рассматриваются именно сквозь призму будущих выборов в Бундестаг. 14 марта партия канцлера провалила местные выборы в Баден-Вюртемберге и Рейнланд-Пфальце.

Важные земли

Баден-Вюртемберге - третий по размерам и второй по численности населения регион страны. Именно в этом регионе расположены штаб-квартиры таких машиностроительных гигантов, как Porsche, Bosch, Mercedez-Benz и Daimler AG.

Традиционно жители Баден-Вюртемберге и Рейнланд-Пфальце активно голосовали за партию Меркель. Но на выборах 14 марта ХДС набрала лишь четверть голосов, проиграв в Баден-Вюртемберге Партии зеленых, а в Рейнланд-Пфальце – Социал-демократической партии Германии.

Причины поражения

Эксперты объясняют низкие показатели ХДС тем, что если после первой волны пандемии немцы считали действия правительства эффективными, то сейчас, на фоне роста новых случаев заражения и медленной вакцинации, они разочарованы в федеральных властях.

Плюс несколько депутатов партии ХДС оказались замешаны в коррупционном скандале – они получили крупные комиссионные от государственных контрактов на приобретение медицинских масок.

В итоге, в Баден-Вюртемберге, чтобы восстановить доверие к партии, все депутаты ХДС подписали заявление, которое подтверждало, что никто из них не получал никакой финансовой выгоды, связанной с противодействием пандемии COVID-19.

Новый лидер

Местные выборы должны были в первую очередь ответить на вопрос, как на рейтинги ХДС повлияло изменение партийного лидера - два месяца назад новым руководителем партии был избран близкий к Ангеле Меркель Армин Лашет.

Провальные выборы говорят не в пользу Лашета. Падение рейтингов может быть следствием острого противостояния между Лашетом и лидером ХСС Маркусом Зедером в вопросе определения единого кандидата на пост канцлера.

ХДС обещает окончательно определиться с кандидатом в канцлеры в конце мая. Уходящая с поста Ангела Меркель сохраняет популярность в обществе, а вот к ее преемникам уже есть вопросы.