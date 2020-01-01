Стали известны подробности о тромбозе у привитых вакциной AstraZeneca

В Норвегии умер один из трех медиков, у которых после прививки появился тромбоз, а в Германии сообщают о семи случаях тромбоза.

В Германии на данный момент подтвердилось семь случаев образования тромбов после прививок вакциной от AstraZeneca, а в Норвегии умер один из трех медиков, у которых появились тромбы после прививки вакциной AstraZeneca.

О ситуации с возможными побочными реакции в Германии сообщил на пресс-конференции в понедельник, 15 марта, министр здравоохранения ФРГ Йенс Шпан, передает ТАСС.

"До сих пор подтверждены семь случаев, которые могут быть связаны с образованием тромбов в мозговых венах", - сказал он. Министр призвал немедленно обратиться к врачам жителей, которые в течение более четырех дней чувствуют себя плохо после прививок препаратом AstraZeneca.

Одновременно глава Минздрава отметил, что власти приостанавливают применение вакцины от этой компании лишь в качестве меры предосторожности.

"Сегодняшнее решение - это чисто мера предосторожности. Мы приостанавливаем, чтобы перепроверить", - сказал он, признав, что "результат перепроверки остается открытым". "Для меня было важным проинформировать граждан о решении и его основании", - заявил Шпан.

Немецкий министр также сообщил, что все поступившие в ФРГ дозы вакцины от AstraZeneca пока останутся в федеральных землях, где хранятся и на данный момент.

Тем временем в Норвегии умер один из трех медиков, у которых появились тромбы после прививки вакциной AstraZeneca

Об этом на пресс-конференции заявил медицинский директор норвежского Агентства лекарственных средств Стейнар Мадсен, сообщает Norway Today.

Трое медиков были госпитализированы в субботу, 13 марта.

По словам норвежского чиновника, во всех трех случаях речь идет "о редкой картине болезни" – "очень необычной комбинации низкого числа тромбоцитов, тромбов в крупных и малых сосудах и кровоизлияний".

Мадсен подчеркнул, что все трое медиков были здоровы. Сейчас врачи пытаются выяснить, были ли у этих трех больных какие-то схожие черты.

Также Мадсен указал, что сейчас на национальном и европейском уровне проводится исследование связи образования тромбов и вакцинации препаратом AstraZeneca.

Напомним, сегодня в Минздраве Украины назвали "фейком" сообщения об отказе стран ЕС от вакцины AstraZeneca, индийской версией которой сейчас вакцинируют украинцев.

Как сообщалось, Германия, Франция и Италия заявили о приостанавлении использования вакцины AstraZeneca. А в Италии еще и изъяли партию вакцины после смерти привитого мужчины.

Также сегодня сообщалось, что Нидерланды и Ирландия отказываются от вакцины AstraZeneca вслед за другими государствами ЕС.

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