В Беларуси задержан журналист InformNapalm

Журналист, освещавший боевые действия на Донбассе, после обыска был задержан и помещен в СИЗО Гродно. МИД Украины выразило беспокойство.

Ивашина задержали на два месяца Facebook/Денис Івашин

В белорусском городе Гродно в субботу, 13 марта, был задержан журналист-расследователь Денис Ивашин, имеющий статус зарубежного украинца. До того, как его забрали в СИЗО, в квартире у Ивашина прошел обыск, сообщает TUT.by.

По словам супруги журналиста, правоохранителей интересовали связи ее мужа с Украиной, хотя задержан он был за распространение личной информации.

Позже стало известно, что Ивашина задержали на два месяца.

В МИД Украины отреагировали на ситуацию с журналистом.

"Белорусский гражданин со статусом зарубежного украинца, журналист и волонтер Денис Ивашин помогал рассказывать миру о преступлениях в ходе российской агрессии против нашего государства. Поэтому его задержание вызвало беспокойство МИД Украины", - подчеркнула пресс-служба ведомства.

В МИД потребовали беспристрастно рассмотреть дело Ивашина и пообещали "внимательно следить за каждым последующим шагом белорусских властей к нему".

Накануне стало известно, что Telegram-канал Nexta больше не будет координировать протесты в Беларуси. Проект сосредоточится на расследовании преступлений режима Лукашенко.

Тем временем Александр Лукашенко прокомментировал фильм-расследование о нем.По его словам, все утверждения о дворцах, элитных автомобилях и часах - ложь, а сам фильм является калькой с фильма-расследования о президенте РФ Владимире Путине.

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