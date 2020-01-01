Морж "автостопом" впервые добрался в Ирландию

Ученые обещают вернуть животное на родину сразу, как только оно поправится. Пока призывают не тревожить его.

Впервые в истории в Ирландии обнаружили моржа. Уникальную находку на острове Валентия обнаружил местный житель Алан Хулихен, сообщили 14 марта в Ирландской группе китов и дельфинов.

Ирландец увидел животное во время прогулки с дочерью по морскому побережью. Сначала он подумал, что это тюлень. Но потом увидел бивни.

«Он был размером с быка или корову. Очень большой. Сидел на камне, будто позировал, а потом поднял плавник. Мы подумали, что он нас приветствует», - рассказал Хулихен.

Исследователи предполагают, что животное уснуло на льдине, которая и перенесла его в Ирландию через весь Атлантический океан. А также призывают не будоражить моржа, чтобы он мог набраться сил после длительного путешествия.

«Моржи любят спать на айсбергах, которые уносят их в отдаленные места», - утверждают фланнеры и называют это путшествие самым уникальным случаем среди животных. Предполагается, что морж преодолел более полутора тысячи километров.

Напомним, в 2016 году сделать селфи с моржом оказалсь смертельными для фотографа и его спасателя.

Морж-нудист установил новый национальный рекорд

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