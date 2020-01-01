Устаревшая броня. Британия оценила свою армию

Британские депутаты составили доклад о состоянии тяжелых вооружений страны и раскритиковали правительства из-за отсутствия модернизации бронетехники.

Британия пересматривает положение о своей внешней политике. В рамках этого процесса комитет британского парламента по обороне составил доклад о состоянии тяжелых вооружений страны. Доклад вышел неутешительным. По мнению депутатов, артиллерия и броня британской армии устарели. И серьезно уступают главному стратегическому противнику – России.

Враг №1

В новой доктрине внешней политики Великобритании, по данным The Sunday Times, говорится, что Россия является "самой большой государственной угрозой", с которой сталкивается Лондон.

Все из-за вторжений РФ в водное и воздушное пространство Великобритании и ее готовности использовать санкционированные государством убийства диссидентов на британской территории.

“Основная угроза для Великобритании исходит от России. Это констатируется в документе”, - заявил один высокопоставленный собеседник издания в британском правительстве.

Китай, например, в таких терминах не описывается, “он представляет угрозу для экономической безопасности, но это не то же самое, что произошло в Солсбери".

Проблемные танки

Исходя из этого, британские депутаты сравнили возможности своей армии с армией России. В 1990-е годы вооруженные силы Великобритании располагали около 1200 танков, но сегодня их число составляет только 227. Британская бронетехника значительно устарела, констатируют парламентарии, и "отстает от мощностей наших союзников и потенциальных противников".

Основной британский танк Челленджер 2 не обновлялся с 1998 года.

EPA Британский танк Челленджер 2

По мнению авторов доклада, если в течение ближайших нескольких лет британским войскам придется вступить в конфликт с российскими силами, "они будут вынуждены бесславно сражаться при помощи устаревающих или даже окончательно устаревших бронемашин, большинство из которых были сделаны по меньшей мере 30 лет назад или больше".

Депутаты призывают министерство обороны срочно восполнить пробелы в британских артиллерийских подразделениях, противовоздушной обороне и возможностях по борьбе с беспилотниками.

"Глубокое и последовательное разрушение нашего военного потенциала вызвано несколькими факторами, в том числе бюрократической волокитой, военной нерешительностью, финансовой бесхозяйственностью и общим бессилием", - сказал глава комитета Палаты общин по обороне Тобиас Эллвуд.

Модернизация

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что его правительство намерено добиваться масштабной модернизации армии и использовать больше современных технологий. При этом правительство также рассматривает возможность дальнейшего сокращения численности вооруженных сил - речь, возможно, пойдет об увольнении до 10 тысяч военнослужащих.

Ожидается, что в оборонной стратегии правительство сделает упор на развитие современных технологий, таких как роботы и автономные системы, а также борьбу с новыми угрозами в киберпространстве и космосе.

Джонсон обнародовал планы создания "кибер-коридора" на севере Англии, объединяющего возможности обороны и разведки с промышленностью и университетами.