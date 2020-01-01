В ВОЗ проведут заседание по ситуации с вакциной AstraZeneca

На данный момент нет задокументированных смертей, связанных с вакцинами против COVID-19, однако завтра в ВОЗ рассмотрят вопросы, связанные с вакциной AstraZeneca.

Консультативный комитет по безопасности вакцин Всемирной организации здравоохранения во вторник, 16 марта соберется на заседание, в ходе которого рассмотрит вопросы, связанные с вакциной компании AstraZeneca. Об этом на брифинге в понедельник заявил генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус.

"Комитет ВОЗ по безопасности вакцин рассматривал имеющиеся данные в контакте с Европейским агентством лекарственных средств, и он проведет встречу завтра", - сказал он.

Глава ВОЗ отметил, что решение о приостановке применения вакцины AstraZeneca представляет собой рутинную практику. По его словам, такое решение стран показывает, что система надзора работает и имеется эффективный контроль.

Тем временем, главный научный сотрудник ВОЗ Сумия Сваминатан на онлайн-брифинге заявила, что пока нет задокументированных смертей, связанных с вакцинами против COVID-19, передает Reuters.

Как сообщалось, ряд европейских стран на время приостановили применение вакцины AstraZeneca из-за возможных побочных эффектов, в частности образования тромбов.

Тромбоз и эмболия. Проблемы вакцины от AstraZeneca

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