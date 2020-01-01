Во Флориде легкомоторный самолет упал на машину

Падение легкомоторного самолета произошло всего через несколько минут после взлета с аэродрома.

При крушении легкомоторного самолёта в городе Пемброк-Пайнс (штат Флорида, США) погибли два человека и ещё двое, находившиеся на земле, пострадали. Об этом в понедельник, 15 марта сообщает телекомпания NBC.

Инцидент произошел в городе Пемброк-Пайнс. Через несколько минут после взлета из аэропорта самолет рухнул, столкнувшись с автомобилем, и взорвался. Двое погибших находились в кабине самолета. Пассажиры автомобиля - взрослая женщина и ребенок - получили травмы и были госпитализированы.

В настоящее время причины и обстоятельства авиакатастрофы расследует Федеральное управление гражданской авиации США (FAA).

Ранее в США разбился вертолет, четыре человека погибли.

Перед этим под Куршевелем два человека погибли при крушении вертолета. Вертолет упал на высоте 1,9 тысячи метров, спасательная бригада прибыла на место происшествия через 40 минут.

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