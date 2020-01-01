Tinder позволит вычислять насильников и абьюзеров

Для того, “чтобы вывести потенциального насильника на чистую воду”, нужно знать только фамилию и номер телефона человека.

Пользователям самим нужно будет узнать фамилию и номер человека, которого они хотят проверить Unsplash

Компания Match Group, которой принадлежит Tinder, объявила об инвестициях в Garbo- некоммерческую организацию, собирающую открытые данные о насильниках и абьюзерах. Об этом пишет The Verge.

“Вложение в Garbo позволит запустить функцию проверки биографии в приложении для знакомств”, - говорится в сообщении.

Проверка данных в Tinder будет платной. Сейчас Match Group и Garbo составляют прайс-лист. Найти информацию о потенциально опасном человеке можно будет по его фамилии и номеру телефона.

Тестирование функции планируют начать в ближайшие месяцы.

“Возможность проверки данных может изменить то, как анонимные люди чувствуют себя в приложении для знакомств, особенно в Tinder, где постоянно игнорируются фамилия и полная биография”, - предполагает The Verge.

Пользователям самим нужно будет узнать фамилию и номер человека, которого они хотят проверить. Match Group не будет делиться персональными данными с Garbo.

“Чистый перед законом человек не станет скрывать эту информацию от потенциального партнера” - считает The Verge.

Напомним, бабушка одинокого англичанина Скотта Лефевера решила помочь 28-летнему внуку познакомиться с девушкой. Она создала ему анкету в Tinder.

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