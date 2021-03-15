В США значительно повысят налоги - Bloomberg

Планируемое повышение налогов может стать самым значительным за последние 28 лет, пишет агентство.

Президент США Джо Байден готовит самое значительное повышение налогов с 1993 года. Об этом в понедельник, 15 марта, пишет Bloomberg, ссылаясь на собственные источники.

"Эта мера необходима для финансирования долгосрочной экономической программы, которая должна последовать за третьим пакетом господдержки на $1,9 трлн.", - уточнили собеседники издания.

Речь идет о повышении налогов, которое анонсировалось еще в президентской программе Байдена на выборах в 2020 году. По данным источников, Байден частично отменит закон предыдущего президента Дональда Трампа от 2017 года, который дал преференции корпорациям и состоятельным людям.

"Этой и другими поправками Байден стремится сделать налоговый кодекс более прогрессивным", - пояснили источники.



Среди обсуждаемых мер собеседники назвали повышение налога с корпораций с 21% до 28%, отмену налоговых льгот для компаний с ограниченной ответственностью (LLC), а также повышение подоходного налога для тех граждан, которые зарабатывают больше $400 000 в год. Кроме того, обсуждается более высокая ставка налога на прирост капитала для людей, зарабатывающих не меньше $1 млн в год.

Аналитический центр Tax Policy Center оценил шансы Байдена относительно повышения налогов в США еще в 2020-м.

"Такие методы позволили бы пополнить бюджет на $2,1 трлн за десять лет. Сегодняшний план президента более скромный", - передает Bloomberg.

Общий объем экономической программы Байдена, по мнению экспертов, составит от $2 трлн до $4 трлн.

Данный план должен одобрить Сенат. Демократическая партия нуждается в поддержке не менее 10 республиканцев.

"Законопроект проверит способность Байдена удерживать обе партии в согласии", - отмечает источник.

Напомним, Рада ввела налоговые льготы для крупных инвесторов. До 2035 года крупные инвесторы смогут без пошлин и налогов ввозить в Украину оборудование для своих проектов.

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