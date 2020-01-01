В ЕС назвали основные направления новой миграционной политики

"Внутреннее и внешнее измерения проблемы миграции должны рассматриваться вместе", решил Евросоюз.

В Евросоюзе назвали четыре направления своей обновленной политики в отношении регулирования миграции. Об этом заявил Высокий представитель ЕС Жозеп Боррель по итогам неформальной виртуальной встречи глав МИД и МВД ЕС, сообщает Укринформ во вторник, 16 марта.

"Внутреннее и внешнее измерения проблемы миграции должны рассматриваться вместе... Миграция не может рассматриваться отдельно для каждой страны. Это явление, которое всегда связывает одну страну с другими", - сказал Боррель.

Главные направления продвижения в вопросах миграционной политики, определенные по результатам встречи, можно изложить в четырех пунктах.

Во-первых, члены ЕС не могут рассматривать политику миграции изолированно от общих партнерских отношений со странами происхождения и транзита, без участия которых невозможно решить любую проблему в этой сфере.

Во-вторых, необходим широкий подход к положениям Пакта миграции ЕС, предусматривающем меры регулирования с одновременным достижением прогресса в вопросах реадмиссии. Этот принцип должен стать частью общих отношений ЕС со странами-партнерами.

В-третьих, общие вопросы регулирования миграции с третьими странами и соответствующие договоренности должны содержать положения о путях легальной миграции.

Наконец, четвертое направление предусматривает, что ЕС должен применять более активные подходы для менеджмента миграционных процессов и в обращении с беженцами - в частности, ориентироваться на достижение конкретных результатов, возможных только при условии координации усилий со странами-партнерами на как можно более высоком уровне.

Напомним, что число мигрантов в мире за 20 лет выросло почти на 110 млн. В пятерке стран с самым высоким числом мигрантов находятся США, Германия, Саудовская Аравия, Россия, Великобритания.

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