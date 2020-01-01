С начала эпидемии в Бразилии уволят уже третьего главу Минздрава

Пасуэлло увольняют из-за того, что заболеваемость коронавирусом в стране выходит из-под контроля.

В Бразилии уволят третьего министра здравоохранения за время пандемии

Президент Бразилии Жаир Болсонару сменит министра здравоохранения - новый министр станет четвертым главой Минздрава с начала эпидемии коронавируса в стране. Об этом сообщает Reuters во вторник, 16 марта.

Нынешнего министра Эдуардо Пасуэлло увольняют, потому что случаи COVID-19 в стране выходят из-под контроля. В частности, последняя неделя пребывания на должности Пасуэлло была самой смертоносной с начала пандемии коронавируса.

"Более 279 тыс. бразильцев умерли в результате обостряющейся вспышки, в результате которой на прошлой неделе в Бразилии погибло больше людей, чем в любой другой стране", - сказано в сообщении.

Сейчас Болсонару оценивает, кого можно назначить на эту должность. Сам Пасуэлло утверждает, что не уйдет в отставку и что изменения могут произойти "в краткосрочной, среднесрочной или долгосрочной перспективе".

Как отмечает агентство, Пазуэлло является генералом армии и не имеет медицинского образования. Министр подвергался критике из-за отсутствия опыта в области общественного здравоохранения и поддержке усилий Болсонару по использованию непроверенных препаратов для борьбы с COVID-19, одновременно преуменьшая необходимость социального дистанцирования.

Источники агентства сообщают, что новым министром уже в ближайшие одну-две недели может стать доктор, президент Бразильского общества кардиологов Марселу Кейрога.

Напомним, что ранее на фоне рекордной смертности от COVID Болсонару призвал бразильцев "не ныть". Президент считает, что "хватит суетиться и ныть".

Также сообщалось, что 10 марта в Бразилии был обновлен рекорд суточной COVID-смертности. За сутки в стране зарегистрировали почти 80 тыс. случаев заражения коронавирусной инфекцией.

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