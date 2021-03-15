Сестра Ким Чен Ына обратилась к Белому дому

Администрация Байдена больше месяца не могла связаться с Пхеньяном, пока не направила свою делегацию в Японию.

Сестра лидера КНДР Ким Чен Ына Е Чжон, которая является вице-президентом Трудовой партии страны, обратилась с предостережением к Белому дому из-за визита госсекретаря США Энтони Блинкена в Японию. Об этом сообщает CNN со ссылкой на СМИ КНДР.

"Мы используем эту возможность для предупреждения новой администрации, которая изо всех сил пытается распространить запах пороха на нашей земле. Если она (администрация) хочет спать спокойно в течение следующих четырех лет, ей лучше воздержаться от работы, которая может привести к потере сна", - заявила она.

Отмечается, что это первое заявление Пхеньяна по администрации президента США Джо Байдена.

Отметим, кроме Блинкена в Японию прибыл глава Пентагона Ллойд Остин. Целью поездки является укрепление военных союзов в отношении Китая и создания единого фронта относительно ядерного вооружения КНДР.

Буквально за день до заявления Ким Е Чжон СМИ сообщали, что администрация Байдена с середины февраля не может связаться с Пхеньяном по разным дипломатическим каналам.

Сразу после вступления Байдена в должность сообщалось, что США планирует подготовить новую стратегию в отношении Северной Кореи и проводить курс на сдерживание Пхеньяна.

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