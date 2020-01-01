Во Франции выявили новую мутацию коронавируса
Во Франции обнаружили новый штамм коронавируса COVID-19. При этом пока нет данных о его потенциально большей заразности или опасности. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление министерства здравоохранения Франции во вторник, 16 марта.
В Минздраве заявили, что новый вариант коронавируса был обнаружен среди группы заболевших в больнице в городе Ланьон, регион Бретань.
Органы здравоохранения отнесли эту мутацию к категории подлежащих исследованию, отмечает издание Le Point. В Ланьоне обнаружили восемь случаев инфицирования новым штаммом. Он имеет девять мутаций в области, кодирующей белок.
"Сейчас проводится оценка вероятного воздействия этих генетических модификаций на отсутствие распознавания тестами на вирус, что приводит к ошибочному диагнозу", – говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, в Украине обнаружили новую мутацию коронавируса. В материале, отобранном у пациентов из Ивано-Франковска, обнаружен штамм коронавируса SARS-CoV-2, содержащий как мутации характерные для британского варианта, так и мутации, которые ранее не выявлялись.
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