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Во Франции выявили новую мутацию коронавируса

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Новый вариант коронавируса был обнаружен среди группы заболевших в больнице в городе Ланьон.
У коронавируса становится все больше мутаций
У коронавируса становится все больше мутаций
Синьхуа

Во Франции обнаружили новый штамм коронавируса COVID-19. При этом пока нет данных о его потенциально большей заразности или опасности. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление министерства здравоохранения Франции во вторник, 16 марта.

В Минздраве заявили, что новый вариант коронавируса был обнаружен среди группы заболевших в больнице в городе Ланьон, регион Бретань.

Органы здравоохранения отнесли эту мутацию к категории подлежащих исследованию, отмечает издание Le Point. В Ланьоне обнаружили восемь случаев инфицирования новым штаммом. Он имеет девять мутаций в области, кодирующей белок.

"Сейчас проводится оценка вероятного воздействия этих генетических модификаций на отсутствие распознавания тестами на вирус, что приводит к ошибочному диагнозу", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, в Украине обнаружили новую мутацию коронавируса. В материале, отобранном у пациентов из Ивано-Франковска, обнаружен штамм коронавируса SARS-CoV-2, содержащий как мутации характерные для британского варианта, так и мутации, которые ранее не выявлялись.

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Теги: Франция, инфекция, пандемия, заражение, мутация, Коронавирус
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Источник: korrespondent.net

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