В России выявили африканский штамм COVID-19

Мутации коронавируса выявили у россиян, вернувшихся из-за рубежа и других лиц, подлежащих обследованию с учетом эпидемиологических рисков.

В России подтвердили обнаружение южноафриканского штамма коронавируса COVID-19. Об этом сообщил Роспотребнадзор во вторник, 16 марта.

Указано, что в "последнее время" было собрано 8 159 образцов для молекулярно-генетического мониторинга изолятов SARS-CoV-2 на российской территории. В основном материал для исследования брали у вернувшихся из-за рубежа и других лиц, подлежащих обследованию с учетом эпидемиологических рисков.

"Выявлено 28 изолятов, относящихся к британскому варианту, два – относящихся к южноафриканскому варианту; изолятов, относящихся к бразильскому варианту, не выявлено. В 16 случаях выявлены другие мутации", – говорится в сообщении.

В Роспотребнадзоре заварили, что "ситуация остается на контроле".

Напомним, 10 января в России сообщили о первом случае заражения британским штаммом коронавируса. Им заболел россиянин, вернувшийся из Великобритании в конце декабря 2020 года. Позже в Роспотребнадзор заявиляли, что не фиксируют распространения в России британского штамма.

Как известно, новые штаммы коронавируса были обнаружены в Великобритании, ЮАР и Бразилии. По данным ученых, эти варианты более заразны.

Также ученые заявляли, что антитела к африканскому штамму COVID защищают от других мутаций.

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