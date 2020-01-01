В Словакии еще один министр уволился на фоне скандала со Спутником V

Милан Крайняк рассматривает свою отставку как шаг к скорейшему прекращению коалиционного кризиса.

Министр труда Словакии Милан Крайняк из движения Мы семья подал в отставку, чтобы разрешить коалиционный кризис в стране, возникший после одобрения российской вакцины Спутник V до регистрации общеевропейским регулятором. Об этом накануне сообщил телеканал TA3.

"Я рассматриваю свою отставку как шаг к скорейшему прекращению коалиционного кризиса", – сказал Крайняк на брифинге и попросил, чтобы президент отстранил его от должности как можно быстрее.

По его словам, Крайняк уходит в отставку, чтобы его партия Мы – семья показала, что у нее нет кадровых условий и она готова чем-то пожертвовать, чтобы положить конец политическому кризису.

Председатель движения Мы семья, спикер парламента Борис Коллар поддержал решение министра труда. Он считает происходящее в коалиции цирком, который мешает работать.

Тем временем отставки премьера Игоря Матовича требуют две из четырех партий коалиции – Свобода и солидарность и За людей. Утверждается, что глава правительства договорился о поставках российской вакцины в обход партнеров по коалиции.

Ранее с должности ушел министр здравоохранения Словакии Марек Крайчи. По его словам, две партии сделали его отставку условием того, чтобы они остались в коалиции.

Напомним, 1 марта Словакия закупила первую партию российской вакцины Спутник V. Сейчас препарат проходит экспертизу в Европейском агентстве по лекарственным средствам.

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