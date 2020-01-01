Премьер Таиланда сделал COVID-прививку вакциной AstraZeneca

Премьер страны и несколько членов правительства получили инъекцию препарата AstraZeneca, вакцинация которым в Таиланде на прошлой неделе была приостановлена.

Глава правительства Таиланда Прают Чан-Оча получил первую дозу вакцины AstraZeneca. Он стал первым в стране человеком, который вакцинировался данным препаратом после того, как его внедрение было приостановлено из соображений безопасности, пишет Bangkok Post.

"Своим поступком я повышаю доверие широкой общественности", - заявил премьер-министр перед инъекцией.

Помимо главы кабинета министров, уколы были сделаны еще нескольких членам правительства.

Планировалось, что Прают с министрами получат прививки на прошлой неделе, однако в Таиланде приостановили использование вакцины AstraZeneca после сообщений из Европы о побочных явлениях от препарата в виде образования тромбов.

В понедельник, 15 марта, было объявлено, что кампания по вакцинации препаратом AstraZeneca продолжится.

"Было проверено, что вакцина AstraZeneca не имеет плохой реакции. Сегодня прививки начинаются с членов правительства и чиновников, которые тесно контактируют с большим количеством людей", - заявил Прают Чан-Оча.

Известно, что для граждан страны зарезервировано уже более 60 млн доз вакцины AstraZeneca, которую будут производить в самом Таиланде.

Напомним, еще три страны ЕС приостановили вакцинацию препаратом AstraZeneca – в целях предосторожности.

А тем временем AstraZeneca сделала заявление о своей вакцине. В компании уверяют, что их вакцина полностью безопасна.

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