В России заявили, что от Спутника V никто не умер

Те, кто принял вакцину Спутник V, гарантированы от того, что им не придется госпитализироваться, заверил Александр Гинцбург.

В результате вакцинации российской вакциной от коронавируса COVID-19 Спутник V до сих пор зарегистрирован ни один летальный исход. Об этом сказал директор Центра им. Н. Ф. Гамалеи, разработавшего Спутник V, Александр Гинцбург, сообщает ТАСС во вторник, 16 марта.

"Те, кто провакцинировался, они гарантированы от того, что им не придется госпитализироваться и вирус у них не опустится в легкие. То есть тяжелых случаев, не говоря уже о смертельных исходах, в результате столкновения с этим заболеванием у вакцинированных Спутником V на очень большой выборе испытуемых не было обнаружено. Все вакцинированные были защищены", – заверил Гинцбург.

Он утверждает, что независимые эксперты в разных странах мира отметили отсутствие серьезных побочных эффектов от вакцинации Спутником V. В частности, "большой надзор за вакциной осуществлен в Аргентине". Там более 300 тысяч добровольцев привились Спутником V. Согласно отчету местного Минздрава, у вакцинированных не наблюдается никаких побочных эффектов.

Гинцбург добавил, что после вакцинации могут возникать лишь те побочные эффекты, которые перечислены в инструкции к препарату: повышение температуры до 38 градусов, головная боль, ломота в мышцах, покраснение в месте укола.

При этом количество произведенных доз вакцины Спутник V уже превышает 10 млн.

Напомним, Россия остается на четвертом месте в мире по числу выявленных случаев заражения и на седьмом – по числу смертей. Вакцинация от коронавируса в стране началась еще в середине декабря 2020 года. Но к середине марта 2021 года в России привились лишь 5,3 млн человек или 3,7% населения.

Также COVID-вакциной до сих пор не привился президент страны Владимир Путин.

Для сравнения, еще на прошлой неделе США преодолели отметку в 100 млн прививок от COVID-19. Полностью вакцинированы более 35 млн американцев, что составляет 10,5% всего населения страны. В среднем в США делают 2 млн прививок в день.

Президент США Джо Байден получил вторую дозу вакцины от коронавируса еще 11 января.

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