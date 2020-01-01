Целью учений является повышение уровня совместимости морских подразделений Грузии и членов альянса.

Корабли второго постоянного морского подразделения НАТО (SNMG2) провели учения в Черном море с судами береговой охраны Грузии. Об этом сообщило МВД Грузии в пятницу, 19 марта.

"В совместных морских маневрах принимали участие суда береговой охраны погранполиции МВД класса Айленд – Диоскурия и Очамчира, а также корабли второго постоянного морского подразделения НАТО Regina Maria (Румыния), Kemalreis (Турция) и Smeli (Болгария). Целью учений является повышение уровня совместимости морских подразделений Грузии и членов альянса", – говорится в сообщении.

Корабли НАТО вошли в территориальные воды Грузии 15 марта. Они уже покинули страну.

Cмотрите фотогалерею: Корабли Грузии и НАТО провели учения в Черном море

Ранее на этой неделе ВМС Украины провели учения с кораблями НАТО. Это были уже вторые в этом году тренировки типа PASSEX с участием украинских ВМС и кораблей НАТО в Черноморском регионе.

Напомним, первые такие учения прошли в конце января в акватории Черного моря. В них участвовали катерная тактическая группа с привлечением морской авиации ВМС ВСУ и два американских корабля – ракетный эсминец и судно обеспечения.

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