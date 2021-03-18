В Алжире произошло масштабное землетрясение

Жилые здания получили повреждения, некоторые дома обрушились. Среди местного населения возникла паника.

В Алжире у побережья Беджая произошло сильное землетрясение силой 6 баллов. Об этом сообщает The Watchers.

Эпицентр был расположен в 20 км к северо-востоку от Беджая. Сотрясения достигли городов Батна, Алжир, и Аннаба.

Сообщается о некоторых повреждениях, в том числе о потрескавшихся жилых зданиях и частично обрушившихся старых незаселенных зданиях.

Население этого региона проживает в сооружениях, которые уязвимы для землетрясений.

Главное управление гражданской защиты Алжира в Беджая сообщило о панике, когда жители покинули свои дома.

Ранее сообщалось, что в Европейско-Средиземноморском сейсмологическом центре зафиксировали два землетрясения магнитудой 5 и 5,2 у берегов Камчатки.

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