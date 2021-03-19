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Кремль отверг заявления Евросоюза о Путине

Комментариев: 1
В Евросоюзе поддержали заявления президента США Байдена об ответственности Путина. В РФ с этим не согласны.
Кремль отверг все заявления ЕС и США о Путине
Кремль отверг все заявления ЕС и США о Путине
Getty Images

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в пятницу, 19 марта, отверг заявления ЕС о политической ответственности Владимира Путина за происходящее с оппозиционерами, сообщает ТАСС.

"Нет, безусловно, мы категорически не согласны с подобными заявлениями", - сказал он.

Накануне в ЕС заявили, что Путин несет ответственность за политику и действия РФ, в том числе относительно оппозиции. Таким образом там прокомментировали заявления президента США Джо Байдена в адрес Путина.

Причины и последствия перепалки Байдена с Путиным

 

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Теги: Россия, ЕС, Путин, Кремль, Дмитрий Песков
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
Vuyco    19.03.2021, 15:48
Оценка:  0
Vuyco
Несогласие Пескова не изменяет имидж путина, как убийцы и лжеца у мирового сообщества.
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