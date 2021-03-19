Кремль отверг заявления Евросоюза о Путине
В Евросоюзе поддержали заявления президента США Байдена об ответственности Путина. В РФ с этим не согласны.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в пятницу, 19 марта, отверг заявления ЕС о политической ответственности Владимира Путина за происходящее с оппозиционерами, сообщает ТАСС.
"Нет, безусловно, мы категорически не согласны с подобными заявлениями", - сказал он.
Накануне в ЕС заявили, что Путин несет ответственность за политику и действия РФ, в том числе относительно оппозиции. Таким образом там прокомментировали заявления президента США Джо Байдена в адрес Путина.
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