Кремль отверг заявления Евросоюза о Путине

В Евросоюзе поддержали заявления президента США Байдена об ответственности Путина. В РФ с этим не согласны.

Кремль отверг все заявления ЕС и США о Путине Getty Images

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в пятницу, 19 марта, отверг заявления ЕС о политической ответственности Владимира Путина за происходящее с оппозиционерами, сообщает ТАСС.

"Нет, безусловно, мы категорически не согласны с подобными заявлениями", - сказал он.

Накануне в ЕС заявили, что Путин несет ответственность за политику и действия РФ, в том числе относительно оппозиции. Таким образом там прокомментировали заявления президента США Джо Байдена в адрес Путина.

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