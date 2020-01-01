МИД Дании изменил официальное название Беларуси

Пора использовать "термин, востребованный белорусским гражданским обществом и населением", подчеркнули в ведомстве.

В Дании министерство иностранных дел изменило официальное название Беларуси. Об этом сообщает пресс-служба ведомства в Twitter в пятницу, 19 марта.

"В дальнейшем МИД будет использовать название Belarus (Беларусь) вместо Hviderusland (дословно Белая Россия - ред.)", - сказано в сообщении.

Министр иностранных дел Дании Йеппе Кофод уже прокомментировал это решение.

"Пора нам использовать термин, востребованный белорусским гражданским обществом и населением", - подчеркнул он.

Напомним, что в Беларуси уже почти 300 политзаключенных. Правозащитники оценивают уголовные дела против людей как политически мотивированное преследование.

Также сообщалось, что в ЕС договорились действовать по Беларуси сообща. В Евросоюзе было решено в случае Беларуси создать список ответственных за происходящее в республике.

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