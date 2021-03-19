Шпионаж в пользу РФ: в Болгарии задержаны сотрудники Минобороны

Шпионы передавали россиянам секретную информацию военного и высокотехнологического характера. Им грозит от 20 лет тюрьмы.

Один из подозреваемых пытался сбежать 24chasa.bg

В Болгарии правоохранители задержали шесть сотрудников Министерства обороны. Их подозревают в шпионаже в пользу России. Раскрыть шпионов помогли спецслужбы США и ЕС, сообщает ТАСС.

"Речь идет о группе лиц, которые занимались сбором конфиденциальной информации в пользу иностранного государства", - заявила представитель главного прокурора Сийка Милева.

В военной прокуратуре добавили, что шесть подозреваемых задержаны на 72 часа.

Один из фигурантов учился в Москве и, по словам Сийки Милевой, "занимался формированием сети осведомителей, военнослужащих, занимающих высокие должности и имеющих доступ к секретной информации".

Супруга подозреваемого имеет двойное гражданство. Она "была посредником в контактах резидента с представителями посольства России".

Правоохранители на брифинге представили аудиозаписи и видеоматериалы, указывающие на то, что фигуранты совершали противоправные действия.

По словам главного прокурора Республики Болгария Ивана Гешева, шпионов помогли разоблачить с помощью спецслужб стран ЕС и США.

"Преступная группа действовала длительный период, она создавала серьезную опасность для национальной безопасности Болгарии, безопасности НАТО и Европейского союза, так как передавала секретную информацию военного и высокотехнологического характера. Участниками группы были сотрудники министерства обороны и службы военной разведки", - рассказали в военной прокуратуре.

Силовики добавили, что один из фигурантов попытался совершить побег. Его задержали "в районе посольства РФ".

Задержанным грозит от 20 лет тюрьмы до пожизненного заключения.

Напомним, ранее стало известно о задержанных в Болгарии госслужащих, которых также подозревают в шпионаже в пользу России.

До этого мы писали, что в Днепре задержали агента "МГБ ДНР". Он собирал разведывательную информацию об украинских воинских подразделениях, дислоцированных на территории региона.



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