В Италии танк во время учений обстрелял птицеферму

Хозяева предприятия увидели разрушения и погибших птиц только на следующее утро, придя на работу.

В итальянской провинции Порденоне танк на учениях по ошибке обстрелял птицеферму. Об этом накануне сообщило издание Fanpage.

Инцидент произошел в среду на местном армейском полигоне. По предварительным данным, экипаж танка Blindo centauro ошибся при стрельбе на учениях и пробил снарядом стену птицефабрики. Хозяева предприятия увидели разрушения и погибших птиц только на следующее утро, придя на работу.

Прокуратура Порденоне начала расследование. По информации издания, следователи наложили арест на четыре танка.

Военным предстоит объяснить, почему боевые машины стреляли в сторону населенного пункта, с учетом того, что место для стрельбы находилось в противоположном направлении.

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