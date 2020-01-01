В ЕС недостаточно вакцин, чтобы остановить третью волну - минздрав ФРГ

В Евросоюзе одобрены четыре препарата от коронавирусной инфекции. Но самих доз не хватит для предотвращения очередной волны инфицирования.

В Европейском Союзе вакцин от коронавируса для того, чтобы остановить третью волну заболевания, недостаточно. Об этом заявил министр здравоохранения ФРГ Йенс Спан, добавив, что жители ЕС нуждаются в "стойкости", пишет Redaktionsnetzwerk Deutschland.

"Я понимаю стремление к быстрым решениям, но правда в том, что одного быстрого решения не существует", - подчеркнул Спан на совместной пресс-конференции с экспертом по здравоохранению Карлом Лаутербахом и вице-президентом Института Роберта Коха Ларсем Шааде в пятницу, 19 марта.

По словам Шааде, уровень заражения вновь растет экспоненциально.

"Вполне возможно, что после Пасхи у нас будет такая же ситуация, как на Рождество, с большим количеством инфекций и тяжелыми заболеваниями", - отметил специалист.

На сегодня в Евросоюзе регулятор одобрил четыре COVID-препарата – компаний Pfizer/BioNTech, Moderna, AstraZeneca и Johnson & Johnson.

Степанов: Переходим ко второму этапу вакцинации

Ранее мы сообщали о новом рекорде по вакцинации в Украине. С начала кампании вакцинации привито уже более 92 тысяч человек. Больше всего вакцинировали в Донецкой области – 7 484.

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