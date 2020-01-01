В Польше уже больше двух миллионов случаев COVID-19

В ближайшие дни в Польше будет еще больший ежедневный рост новых случаев. Страна еще не на пике третьей волны, считают в Минздраве.

В Польше быстро ухудшается ситуация с коронавирусом

За минувшие сутки в Польше подтвердили 25 988 новых случаев заражения коронавирусом COVID-19. Об этом сообщает RMF24 в пятницу, 19 марта.

Указано, что от коронавирусной болезни за последние сутки умерли 419 человек.

Всего с начала эпидемии коронавирусом в Польше заразились 2 010 244 человека. Жертвами COVID-19 стали 48 807 человек.

"В ближайшие дни будет больший ежедневный рост новых случаев. Мы еще не на пике третьей волны", – сказал пресс-секретарь польского Минздрава З Войцех Андрусевич.

По его словам, на сегодня 60% новых заражений – это британский варрант коронавируса.

"Скоро это будет 80%", – добавил он.

Также, по его словам, все чаще с коронавирусной болезнью в больнице оказываются дети.

Данные последних суток означают, что правительство Польши не будет менять свою политику по борьбе с коронавирусом. Сегодня в полночь третий локдаун начнет действовать по всей стране – школы, гостиницы, некоторые магазины в торговых центрах, кинотеатры, театры и спортивная инфраструктура будут закрыты.

Тем временем в мире за неделю заболеваемость COVID выросла на 10%. Были зарегистрированы более 3 млн случаев заражения и более 58 тысяч летальных исходов.

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