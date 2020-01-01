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В Узбекистане найдены останки древнего носорога

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Найденные кости скелета подтверждают, что животное было огромных размеров и относится к виду самых крупных на Земле.
В Узбекистане нашли кости древнего носорога
В Узбекистане нашли кости древнего носорога
t.me/namanganmuzeyrasmiykanal/1971

Житель узбекистанского села Каратепа нашел скелет древнего носорога. Об этом сообщили представители Наманганского областного государственного историко-культурного музея на своей странице в Телеграм.

Местный фермер строил теплицу. Во время копания котлована он наткнулся на кости. 
Археологи, прибывшие на место раскопок, выяснили, что это скелет индрикотерия - гигансткого носорог,а который обитал 20-30 млн лет назад.

Историки предполагают, что данный вид животных населял территорию современной Азии вранние времена.

Индрикотерий – крупнейшее млекопитающее. Его длина достигала восьми метров, а высота - шести. Весил носорог около  15–20 тонн и питался  растениями.

 

 

Предполагается, что этот вид мог исчезнуть из-за климатических изменений и трудностей с размножением.

Ранее на берегу Черного моря в Одессе были найдены останки древнего существа. Прохожий обнаружил часть позвоночника животного.

Последний суматранский носорог умер в Малайзии

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Теги: археология, останки, Узбекистан, носорог
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Источник: korrespondent.net

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