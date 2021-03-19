Эрдоган похвалил Путина за "умный ответ" Байдену
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган положительно оценил ответ Владимира Путина на слова американского лидера Джо Байдена, который назвал президента России убийцей. Об этом сообщает Анадолу в пятницу, 19 марта.
Слова Байдена в адрес Путина не к лицу государственному деятелю, – сказал турецкий лидер в беседе с журналистами после пятничной молитвы в Стамбуле.
Подобные слова не подобает использовать в адрес руководителей государств, подобных Путину. На мой взгляд, Путин дал очень умный ответ, – сказал глава государства.
Напомним, Путин пожелал здоровья Байдену и ответил ему детской дразнилкой. А позже российский президент призвал американского коллегу к общению в режиме онлайн.
В Белом доме напомнили Путину, что Байден уже провел с ним телефонные переговоры, а его график едва ли позволит организовать подобный диалог в короткие сроки.
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