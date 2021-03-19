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Эрдоган похвалил Путина за "умный ответ" Байдену

Комментариев: 1
Эрдоган назвал недопустимыми высказывания президента США Джо Байдена в адрес президента РФ Владимира Путина.
Эрдоган встал на сторону Путина в его словесном противостоянии с Байденом
Эрдоган встал на сторону Путина в его словесном противостоянии с Байденом
Анадолу

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган положительно оценил ответ Владимира Путина на слова американского лидера Джо Байдена, который назвал президента России убийцей. Об этом сообщает Анадолу в пятницу, 19 марта.

Слова Байдена в адрес Путина не к лицу государственному деятелю, – сказал турецкий лидер в беседе с журналистами после пятничной молитвы в Стамбуле.

Подобные слова не подобает использовать в адрес руководителей государств, подобных Путину. На мой взгляд, Путин дал очень умный ответ, – сказал глава государства.

Напомним, Путин пожелал здоровья Байдену и ответил ему детской дразнилкой. А позже российский президент призвал американского коллегу к общению в режиме онлайн.

В Белом доме напомнили Путину, что Байден уже провел с ним телефонные переговоры, а его график едва ли позволит организовать подобный диалог в короткие сроки.

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Теги: Россия, США, Путин, Турция, Байден, Джозеф Байден, Владимир Путин, Эрдоган, Джо Байден
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
CCS    19.03.2021, 15:53
Оценка:  0
CCS
Бо Ердоган такий саме вбивця, як і Путін...
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