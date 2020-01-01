В Европе объявили начало третьей волны COVID-19

В Европе уже идет третья волна коронавируса, заявила в пятницу, 19 марта, официальный представитель Еврокомиссии Дана Спинант, пишет ТАСС .

"Мы видим третью волну, которая наступает постепенно или даже быстро в различных странах ЕС. Мы входим в очень сложный период, в котором наша экономика будет серьезно затронута этой ситуацией. Мы видим необходимость ускорить вакцинацию населения", - заявила она.

Спинант напомнила, что в ЕС планируют вакцинировать 70% взрослого населения.

Ранее сегодня немецкий министр здравоохранения Йенс Шпан заявил, что "в Европе еще недостаточно вакцин, чтобы остановить третью волну" пандемии.