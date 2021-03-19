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Байден трижды споткнулся, поднимаясь по трапу

Комментариев: 9
Американский лидер три раза сподкнулся, поднимаясь на борт самолета, при чем в третий раз практически упал.

Президент США Джо Байден в пятницу, 19 марта, трижды споткнулся и почти упал, поднимаясь по трапу самолета. Соответствующее видео, появилось в соцсетях.

Как видно на ролике, Байден начинает бодро подниматься по лестнице, однако вскоре спотыкается. Позже он еще дважды споткнеся, причем в последний раз упадет на колено.

Напомним, накануне Байден оговорился, назвав вице-президента Камалу Харрис президентом США. К слову, таким образом Байден оговаривается уже не в первый раз. Так, в конце декабря Байден назвал тогда еще будущую вице-президента в его администрации Камалу Харрис "избранным главой Белого дома"

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Теги: США, Байден, конфуз, Джо Байден
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (9)
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Graddfeydd    19.03.2021, 21:58
Оценка:  +15
Graddfeydd
Сделайте деду эскалатор. Рузвельта вообще на руках из самолета высаживали в свое время.
ЗaeлoПлacтинку    19.03.2021, 21:39
Оценка:  -24
ЗaeлoПлacтинку
У Байдена поджилки трясутся от предложения Путина поговорить в прямом эфире., Вот поэтому Байден и спотыкается. Одряхлела совсем Америка, раз маразматика в президенты выбрала. Вообщем Байден одновременно и обосрался и облачался от предложения поговорить без суфлера.
Брюква_и_Клюква    19.03.2021, 21:42
Оценка:  +18
Брюква_и_Клюква
Ты бы поглядел, Бес, не одряхлела ли твоя отхожая яма посредине твоей вонючей избы.
vicinq    19.03.2021, 21:29
Оценка:  +18
vicinq
не иначе как кремлевские ваф листы под руководством ху.ла с куклой Вуду в кремле игрались...
mtervvvga    19.03.2021, 19:56
Оценка:  -29
mtervvvga
Этого древнего умалишённого деда даже ноги уже не держат.Тем лучше для Америки. :-)
Брюква_и_Клюква    19.03.2021, 20:13
Оценка:  +26
Брюква_и_Клюква
Если Джо вдруг, не дай Бог, помрет, его место займет Камила. Для вас, примитивных сизоносых мокшей это будет еще хуже.
Asmo    19.03.2021, 21:07
Оценка:  +20
Asmo
Молитесь на Байдена, а то Камала вам быстро напомнит, что еще бывают железные леди!
ionium    19.03.2021, 21:32
Оценка:  +3
ionium
А как феерично плешивый на льду в коврик мордой уехал!
ionium    19.03.2021, 21:35
Оценка:  +2
ionium
Я про пуйло!
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