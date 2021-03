Байден трижды споткнулся, поднимаясь по трапу

Президент США Джо Байден в пятницу, 19 марта, трижды споткнулся и почти упал, поднимаясь по трапу самолета. Соответствующее видео, появилось в соцсетях.

Как видно на ролике, Байден начинает бодро подниматься по лестнице, однако вскоре спотыкается. Позже он еще дважды споткнеся, причем в последний раз упадет на колено.

Joe Biden just fell 3 times in a row trying to go up the stairs to Air Force One pic.twitter.com/gTUTckUH32