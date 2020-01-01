В роботе Facebook, Instagram и Whatsapp произошел сбой

Проблемы наблюдаются во всей Европе, включая Украину. Пользователи не могут загрузить ленту, а также войти на свою страницу и отправить сообщение.

В работе социальных сетей Instagram и Whatsapp, а также приложения Facebook Messenger вечером в пятницу, 19 марта, произошел сбой. Об этом сообщает сервис Downdetector.

Пользователи отмечают, что не могут загрузить ленту, а также войти на свою страницу и отправить сообщение.

Сообщения о сбоях в соцсетях начали появляться около 19:00 по киевскому времени. Проблемы наблюдаются во всей Европе, включая Украину.

Сервис получил более 20 тысяч сообщений о сбоях в работе Instagram. Более половины пользователей отмечали, что приложение не загружается, а более 30% не могут зайти в приложение.

В то же время о сбоях в мессенджере Whatsapp сообщили более 9 тысяч пользователей, при том почти все сообщают, что не могут подключиться к сервису.

Напомним, неделей ранее Сайт Офиса президента не работал из-за сбоя. Официальный портал Офиса главы государства какое-то время не загружался.

А в феврале Telegram и WhatsApp дали масштабный сбой в Европе.

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