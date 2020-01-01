Страны возобновили COVID-вакцинацию AstraZeneca

После приостановки использования вакцин компании иммунизацию восстановили во Франции, Канаде, Италии, Германии и других странах.

Почти все страны возобновили инъекции AstraZeneca Getty Images

Большинство стран восстановили применение COVID-вакцины AstraZeneca после приостановки. Об этом сообщает Интерфакс в пятницу, 19 марта.

В частности, многие европейские страны, в том числе Германия, Франция, Италия, Нидерланды, Болгария, объявили, что будут снова вакцинировать граждан своих стран этим препаратом. Во Франции регулятор рекомендовал вакцину только для людей моложе 55 лет.

Некоторые европейские лидеры также заявили, что сделают прививку именно этой вакциной.

Аналогичные решения приняли Канада, Филиппины, Индонезия.

В свою очередь Норвегия, Швеция и Дания пока не стали поступать так же - "хотят тщательно изучить ситуацию". Например, в Швеции регулятор намерен провести собственное расследование выявленных случаев образования тромбов у людей, сделавших прививку AstraZeneca, и объявить о своем решении в отношении вакцины на следующей неделе.

Наконец, США намерены направить заказанные дозы вакцины AstraZeneca Мексике и Канаде - 2,5 млн доз Мексике, еще 1,5 млн доз - Канаде.

Ранее стало известно, что страны ЕС снимают запреты на вакцину AstraZeneca. Соответствующее решение приняли пока власти Германии, Италии, Латвии, Литвы, Кипра, Испании, Нидерландов и Франции.

Также сообщалось, что AstraZeneca обновит инструкцию к COVID-вакцине. В ЕС предложили компании добавить в документ призыв к привитым немедленно обращаться к врачам при возникновении некоторых симптомов.

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