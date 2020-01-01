В Мьянме в результате столкновений погибли не менее 211 человек

Среди погибших - минимум 15 детей. При этом количество пострадавших может быть гораздо больше.

Жертвами столкновений в Мьянме стали не менее 211 человек

При разгоне протестов в Мьянме с 1 февраля погибли уже более 200 человек. Об этом заявил и.о. гуманитарного координатора ООН в Мьянме Эндрю Кирквуд на брифинге в пятницу, 19 марта.

"По полученной нами информации, за последние семь недель были убиты по меньшей мере 211 человек, возможно, это число гораздо больше. Среди них по меньшей мере 15 детей", - сказал Кирквуд.

Согласно собранной представителями ООН в Мьянме информации, были задержаны не менее 2,4 тысяч человек. Часть из них была подвержена насилию.

В свою очередь генсек ООН Антониу Гутерриш осудил "жестокое насилие со стороны военных в Мьянме". Он подчеркнул, что убийство мирных демонстрантов и произвольные аресты, в том числе журналистов, совершенно неприемлемы.

Напомним, что ранее в Мьянме отключили интернет и запретили продажу прессы. Число погибших во время массовых протестов уже достигло 217 человек, но фактически оно может быть намного выше.

Также сообщалось, что при разгоне протестов в Мьянме за день были убиты десятки человек. Тысячи демонстрантов были задержаны, некоторые из которых отправлены в тюрьму.

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