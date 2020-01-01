Премьер Британии Борис Джонсон привился вакциной AstraZeneca
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон получил первую дозу COVID-вакцины британско-шведской компании AstraZeneca. Глава правительства заявил, что боли от инъекции он не почувствовал, сообщает Sky News.
"Слушайте ученых, слушайте то, что вчера говорило Европейское агентство лекарственных средств и Агентство по контролю за лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения Великобритании. Настоящий риск представляет собой COVID-19, и сделать прививку сейчас - очень хорошая идея", - сказал Джонсон, имея в виду приостановку вакцинации препаратом AstraZeneca в некоторых европейских странах из-за образования тромбов у 25-ти привитых.
Премьер Британии также обратился к гражданам и призвал всех "сделать прививку, как только подойдет их очередь".
Между тем в Британии привили почти половину взрослого населения - одну дозу вакцины от коронавируса получили 25 миллионов жителей.
Добавим также, что ранее вакцинированлись коллеги Джонсона – премьер Таиланда Прают Чан-Оча и премьер-министр Франции Жак Кастекс. Оба главы правительств получили вакцину AstraZeneca.
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