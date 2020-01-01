Во Франции полиция конфисковала вместо наркотиков сладости – СМИ

Правоохранители, думая, что арестовали партию наркотиков на один миллион евро, изъяли перетертый клубничный мармелад.

Что теперь будет с изъятой продукцией, не сообщается uk.wikipedia.org

Французская полиция в ходе спецоперации под Парижем конфисковала крупную партию наркотиков. Но позже стало известно, что изъятые таблетки и неизвестный розовый порошок - не экстази, как предполагалось, а клубничные конфеты и перетертые сладости, пишет 5 minutes RTL.

Обыск проводился в нарколаборатории в коммуне Сен-Уэн. Там, по данным правоохранителей, производились синтетические наркотики, которые потом распространялись организаторами нелегальных вечеринок.

Префектура парижской полиции отчиталась о спецоперации в Twitter, сопроводив запись двумя фотоснимками с пакетиком розового порошка и пакетами с прессованными гранулами того же цвета. При этом в полиции добавили, что стоимость конфискованного товара составляет один миллион евро.

Изъятое было направлено на токсикологическую экспертизу, во время которой выяснилось, что "наркотики" – совсем не наркотики. Розовый порошок - это "измельченный клубничный мармелад".

Напомним, в Харькове задержали наркоторговцев. В их автомобилях было обнаружено и изъято около 20 килограммов амфетамина, автоматическое оружие, гранаты и взрывчатые вещества.

Ранее сообщалось, что в Николаеве хозяйка нашла у квартиранта наркотики и сдала его в полицию. Выяснилось, что накануне по почте он получил крупную партию наркотических веществ, которые собирался в виде закладок распространить по Николаеву.



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